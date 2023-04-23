Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на Twitter Михаила Подоляка.

Китайский посол во Франции во время телеэфира на национальном телеканале поставил под вопрос суверенитет бывших республик Советского союза. Его заявления сразу же поддались многочисленной критике.

Представитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк также прокомментировал заявление китайского посла. Подоляк рассказал о том, что в Украине удивлены такими словами, ведь сам Китай достаточно педантично относится к собственной истории.

Помимо этого Подоляк отметил, что все страны бывшего Советского союза получили свое место в ООН законным путем, за исключением России, которая получила его с помощью обмана.

Также Подоляк сказал, что если Китай хочет в действительности отыгрывать серьезную роль на международной арене, то они ни в коем случае не должны распространять российскую пропаганду.

Следует сказать, что ранее мы писали о том, что Макрон пытается привлечь Китай к переговорам в Украине.