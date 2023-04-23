Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на отчет британского оборонного ведомства.

В отчете Минобороны Британии говорится о том, что российское руководство всеми путями пытается избежать новой волны открытой мобилизации. Делается это для того, чтобы минимизировать разногласия среди местного населения.

Основную ставку российское командование делает на так называемый набор добровольцев. В России всячески пытаются набрать как можно больше людей, чтобы их отправить на фронт в Украину. Во время набора добровольцев основное внимание российская пропаганда обращает на то, что «защищать родину — это долг каждого мужчины», а также на хорошую финансовую выгоду. Несмотря на это представители британского Минобороны сомневаются в том, что Россия сможет набрать 400 тысяч добровольцев.

Также примечательно, что в поиске людей для отправки войны в Украину сейчас и «вагнеровцы», так как эта ЧВК уже не может набирать заключённых в составы своих подразделений.

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