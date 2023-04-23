Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на ISW.

Как сообщают в Институте изучения войны, российское военное руководство уже неоднократно пыталось переубедить действующего президента России Владимира Путина в том, чтобы армия РФ перестала вести активные наступательные действия и перешла к оборонным, но тот пока что не давал согласия.

Помимо этого известно, что российское командование уведомляло Путина о тяжелых усилиях набора 400 тысяч контрактников, которые могли бы защитить уже существующую линию фронта.

Также известно, что глава Минобороны Сергей Шойгу, а также начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов понимают, что будущее контрнаступление Вооружённых сил Украины несёт большую угрозу для российской армии. Для того, чтобы хоть как-то обезопасить себя от поражения руководство начало перекидывать призывников на территорию Крымского полуострова, чтобы после будущего контрнаступления ВСУ оставить за собой какие-то территории.

Стоит напомнить, что ранее мы писали о том, как российская «элита» пытается найти для себя гарантии безопасности.