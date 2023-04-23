Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на интервью Николая Пескова изданию «Комсомольская правда«

В интервью Песков-младший рассказал о том, что за время своего пребывания на фронте в Украине он со своей боевой группой в составе преступной ЧВК «Вагнер» совершили «боевой подвиг», за что Николай смог получить медаль «За отвагу». Какой конкретно подвиг Песков-младший не сказал, он прокомментировал это словами «был один у нас интересный выезд, больше сказать не могу».

Также с его слов стало известно, что поездка на так называемую «спецоперацию» в Украину было его решением, он сказал, что не мог смотреть, как другие ребята идут на войну, поэтому тоже принял такое решение.

Помимо этого стоит отметить, что в интервью изданию «Комсомольская правда» Песков рассказал, что на «спецоперации» он пробыл меньше чем пол года, а воевал вовсе не под своей фамилией в составе частной военной компании «Вагнер».

Стоит отметить, что ранее Песков рассказал на какие предложения мира в Украине пойдет Россия.