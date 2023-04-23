Как сообщает «НБН«, об этом сказано в тексте заявления немецкого внешнеполитического ведомства.

За минувшие несколько недель члены федерального правительства ведут переговоры с российской стороной относительно их присутствия в соответствующих дипломатических представительствах за рубежом, — сказали в МИД.

Кроме того, там добавили, что присутствие вражеских спецслужб необходимо было сократить, и они уже покинули страну.

Главной задачей было уменьшение присутствия российской разведки в Германии. Это и стало причиной отъезда сотрудников российского посольства, – добавили в МИД Германии.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как отреагировала Россия на высылку своих дипломатов из ФРГ.