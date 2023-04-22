Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на МИД РФ.

Как сообщили представители российского Министерства иностранных дел, Россия официально готова выслать немецких дипломатов в ответ на высылку российских дипломатов с Германии.

Там сообщают, что представители немецкого правительства несколько раз рассматривали такой сценарий, но всё же, по словам представителей России, не хотели «афишировать» данное событие.

В то же время, Россия обвиняет немецкое правительство в том, что они якобы не сдержали своего слова и приняли решение о массовой высылке российских дипломатов с Германии. В ответ на это правительство Российской Федерации приняли решение о высылке немецких дипломатов, а также об ограничении количества сотрудников в немецком посольстве в России. О том, сколько дипломатов было выслано той или иной стороны в источнике не упоминается.

Стоит напомнить, что ранее Песков «намекнул» как отреагирует Россия на то, что Украина лишила посольства РФ земли в Киеве.