Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на «ERR«.

По данным источника, глава Министерства обороны Эстонии считает, что на данный момент самой большой причиной, по которой украинская армия до сих пор не перешла в контрнаступление является не отсутствие техники, а погодные условия. Певкур отмечает, что сейчас в Украине достаточно дождливая погода, а это, в свою очередь очень сильно мешает передвижению техники, поэтому наступление ВСУ пока что оттягивается. Также он отметил, что техники Украина получила достаточно много.

В то же время, Ханно Певкур заявляет, что во время встречи на «Рамштайне» от представителей разных стран звучали мысли о том, что контрнаступление ВСУ может начаться где-то приблизительно через месяц или же через два, когда в стране будут более приемлемые погодные условия. По мнению Певкура до начал активных боевых действий остается не менее одного месяца.

Отдельно стоит отметить, что во время заседания стран-союзников Украины в рамках «Рамштайн-11» также говорилось и о том, что в случае, если погодные условия в Украине улучшатся, то контрнаступление ВСУ может состояться быстрее.

Следует напомнить, что ранее в ОК «Юг» рассказали, как оккупанты готовятся к украинскому контрнаступлению на Херсонщине.