Об этом сообщает НБН«, со ссылкой на «PAP«.

Глава немецкого оборонного ведомства недавно высказался о том, что для Украины «немного приоткрыты двери» для вступления в НАТО, но на данный момент этот вопрос обсуждаться не будет, так в стране идёт война, а решение нужно принимать с «холодной головой».

На это отреагировал заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик. Он считает, что позиция Писториуса касательно вступления Украины в НАТО является неправильной, так как если бы Украину приняли в Альянс ещё несколько лет назад, то сейчас бы не было никакой войны с Россией.

Кроме того, Вавжик напомнил о том, что Франция и Германия фактически всегда пытались тормозить процессы вступления Украины в НАТО или же в Европейский союз. Он добавил, что в случае, если Писториус и далее будет придерживаться такого мнения, то вступление Украины в Североатлантический альянс может затянуться на долгое время.

Следует напомнить, что ранее Зеленский рассказал о том, когда нашу страну должны принять в НАТО.