В интервью изданию «РБК-Украина» начальник ГУР МОУ рассказал, что некоторые представители военно-политического руководства Российской Федерации были против полномасштабного нападения на Украину, информирует «НБН».

По словам главы военной разведки, в Кремле были те, кто осознавал, что для РФ последствия вторжения в соседнюю страну будут плохими. В частности, против развязывания большой войны с Украиной был директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников.

Буданов отметил, что он держался до последнего, однако за две недели до начала вторжения резко изменил свое мнение из-за личных мотивов. Также были против полномасштабного нападения еще несколько функционеров.

В то же время выступали за большую войну против нашей страны министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Генерального штаба России Валерий Герасимов.

Ранее Буданов высказался о «дворцовом» перевороте в Кремле.