В интервью изданию «РБК-Украина» Буданов рассказал, что военно-политические элиты РФ более года рассматривают возможный трансфер власти в стране в случае фактического поражения в войне против Украины, информирует «НБН».

По словам главы ГУР МОУ, в списке на получение президентского кресла несколько кандидатур, однако элиты никак не могут прийти к передаче власти.

Начальник военной разведки Украины допускает, что в Кремле может произойти «дворцовый» мятеж, который пройдет незаметно. Власти РФ просто скажут, что кто-то умер от сердечного приступа, а кого-то взяли под стражу, так как якобы он оказался агентом английской разведки.

Ранее спикер ГУР МОУ высказался о внутренних конфликтах в России и недовольстве элит политикой Путина.