Информационное агентство Bloomberg пишет, что попытки французского лидера заручиться помощью КНР в достижении мира в Украине могут потерпеть крах, информирует «НБН».

По словам аналитиков, боевые действия находятся на решающей стадии, президент Украины Владимир Зеленский старается сохранять доверие иностранных партнеров, готовясь к предстоящему контрнаступлению защитников, чтобы деоккупировать территории страны.

Эксперты отмечают, что Макрон подталкивает украинского лидера к переговорному процессу с Кремлем, что угрожает единому фронту союзников. После того, как глава Франции побывал в Пекине, партнеры ЕС раскритиковали его намерение урегулировать войну дипломатическим путем. Не восприняли его стратегию и в США.

То, что попытки Макрона склонить Китай к поддержке Украины оказались не эффективными, свидетельствует заявление посла КНР во Франции Лу Шайе. Дипломат сказал, что бывшие советские государства якобы не имеют суверенного статуса как независимые страны.

Ранее СМИ рассказали, как активные попытки Макрона привлечь Пекин к переговорам Украины и РФ угрожают ЕС.