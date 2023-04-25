Российское издание «Верстка», ссылаясь на источники в окружении Путина, сообщило, что решение о подготовке к большой войне против Украины диктатор принял за год до полномасштабного вторжения, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что «последней каплей» для главы Кремля в принятии решения о нападении на соседнюю страну стало введение санкций против телеканалов его кума, украинского политика Виктора Медведчука.

По словам источников из окружения президента-агрессора, когда в Украине у него отобрали партию и телевидение, он воспринял это как личный выпад. При этом Путин не стал советоваться с Медведчуком о полномасштабном наступлении на соседнее государство.

Решающую роль в начале большой войны сыграл друг лидера россиян, экс-глава совета директоров банка «Россия» Юрий Ковальчук, с которым Путин обсуждал намерение о вторжении в Украину.

Ранее глава ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал, кто из окружения Путина знал о его военных планах по Украине и выступал против полномасштабного нападения.