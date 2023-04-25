В статье для издания Foreign Affairs руководитель внешнеполитического ведомства объяснил, почему Украину должны принять в Организацию Североатлантического договора, информирует «НБН».

Дипломат напомнил, что в 2008 года на саммите Североатлантического Альянса в Бухаресте страны-союзники военно-политического блока определили интеграцию Украины в НАТО своей целью. Однако все эти годы они тратили время на то, чтобы подать сигнал Кремлю о том, что этого не случится.

По словам Кулебы, после вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Грузии и Украины стало понятно, что неопределенность лидеров Альянса в вопросе членства нашей страны в НАТО – лучший союзник президента-агрессора.

Глава МИД добавил, что политики принимали ошибочные решения в отношении Украины, поставив под угрозу безопасность евроатлантического пространства. Принятие нашей страны в НАТО усилит Альянс, повысив его готовность к современным войнам, а также усилит безопасность государств-членов блока.

Напомним, в МИД Украины ответили на скандальное заявление Венгрии о том, что наша страна должна получить одобрение на интеграцию в НАТО от Москвы.