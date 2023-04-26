В интервью изданию «Европейская правда» французский чиновник объяснил свое заявление об интеграции Украины в Евросоюз, сделанное за месяц до того, как стране предоставили статус кандидата на вступление в ЕС, информирует «НБН».

По мнению Клемана, решение предоставить Украине такой статус является правильным, напомним, что это произошло в период председательства его страны в Европейском Союзе.

Министр в марте прошлого года заявил, что Украина может стать членом ЕС через несколько лет, а через два месяца отметил, что процесс интеграции может занять 15-20 лет.

Комментируя свои прогнозы, политик отметил, что он оба раза говорил одно и то же, ведь процесс вступления в Евросоюз действительно занимает несколько лет и никто не может сказать, сколько именно.

Клеман уточнил, что он назвал такие цифры, чтобы дать понять странам-членам объединения, что интеграцию Украины в ЕС невозможно осуществить за одну ночь. При этом он убежден, что Украинское государство все же станет частью Евросоюза.

Ранее в МИД Польши упрекнули Францию относительно затруднений с выполнением плана Европейского Союза по закупке боеприпасов для армии Украины.