О том, что Варшава выступает за экстренную отправку этих боеприпасов в Украину, и потому настойчиво призывает Европейский Союз закупать снаряды исключительно у тех поставщиков, которые в состоянии сохранить высокие темпы отгрузок, но не все так просто, пишет «НБН», ссылаясь на сообщение главы МИД Польши Збигнева Рау, опубликованное в Polskieradio.

По словам Рау, ЕС обязан как можно быстрее перейти к полной реализации 3-компонентного плана по снабжению нашей страны 1 миллионом снарядов. Однако пока ЕС так и не приняла такой проект окончательно из-за споров по 2-й части, определяющей условия закупки боеприпасов: Франция «тормозит» весь процесс, поскольку настаивает, чтобы все снаряды приобретались у европейских компаний/предприятий, которые используют детали от европейских производителей.

В итоге, министр иностранных дел Польши попросту укорил представителей Франции и акцентировал, что Украину следует обеспечить боеприпасами в безотлагательном порядке:

Боеприпасы для Украины нужно покупать там, где их можно купить… Конечно, европейским производителям следует предоставлять преимущество, но сейчас мы должны помочь Украине, покупая снаряды везде, где это возможно, и такого мнения придерживалось абсолютное большинство министров иностранных дел Европейского Союза.

Ранее мы писали о том, как Киев отреагировал на скандальное заявление Будапешта относительно разрешения Москвы на вступление в НАТО.