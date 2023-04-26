Как сообщает «НБН«, об этом сказано в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Так, в ходе обсуждения украинский лидер напомнил, что сегодня, 26 апреля, в нашей стране чествуют память жертв аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества. По словам Зеленского, российская оккупация Запорожской АЭС, а также использование станции в качестве прикрытия говорят о том, что в Москве игнорируют желание людей жить в безопасности от ядерных угроз.

С учетом этого президент призвал Китай играть активную роль в урегулировании вопроса безопасности вокруг ЗАЭС, — указали в ведомстве.

Кроме того, Зеленский добавил, что такой шаг со стороны Китая будет отвечать нормам Будапештского меморандума.

Как известно, Зеленский сегодня, 26 апреля, впервые с начала полномасштабной войны провел переговоры с Си Цзиньпином. Кроме всего прочего обсуждались мирные инициативы для завершения войны России против Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, как президент Чехии оценил «миротворческий» потенциал Китая в плане урегулирования военный действий в Украине.