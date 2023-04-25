О том, что по мнению Президента Чехии Петра Павела, китайские «мирные инициативы» не вызывают существенного доверия, поскольку Китай не сможет являться значимым посредником при установлении долговременного и справедливого мира в нашей стране, пишет «НБН», ссылаясь на материал Politico.

Стоит отметить, что комментарии Павела появились в тот самый момент, когда Китай попытался позиционировать себя в качестве «миротворца» для Украины. При этом, большинство стран Запада весьма скептически отнеслись к подобным предложениям, при этом, в некоторых государствах, таких как Франция, необоснованно настаивали на том, что Пекин все же сможет сыграть важную роль в потенциальных мирных переговорах.

Однако Павел, как экс-генерал НАТО, высказался однозначно: когда дело касается Украины, уверен он, Пекин желает исключительно самого лучшего для себя — а теперь такие намерения означают только больше войны:

Я считаю, что в интересах Китая продлить статус-кво, потому, что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок.

Таким образом, можно понять, что китайское правительство рассчитывает на получение дешевых российских нефти, газа и прочих ресурсов — в обмен на партнерство с Москвой «без ограничений».

Ранее мы писали, что Кулеба рассказал о лучшем «союзнике» Кремля в вопросе затягивания интеграции в Альянс.