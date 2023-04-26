Заместитель руководителя Министерства обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи рассказал, что Лондон отправил для украинской армии тысячи снарядов, среди них есть и бронебойные боеприпасы с обедненным ураном для танков Challenger-2, которые ВСУ страна отправила ранее.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на сайт британского парламента.

На новость отреагировало посольство страны-агрессора в Лондоне, заявление которого цитируют российские пропагандистские СМИ. В ведомстве пригрозили, что Соединенное Королевство «не сможет уйти от ответственности» за последствия применения боеприпасов с обедненным ураном украинскими защитниками.

Ранее военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему в РФ запаниковали из-за новости о передаче таких снарядов Великобританией для ВСУ.