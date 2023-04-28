Во время совместного брифинга с главами внешнеполитических ведомств стран Северной Европы руководитель МИД Украины призвал не воспринимать предстоящую контратаку защитников как решающую битву.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «Интерфакс-Украина».

По словам Кулебы, финальной битвой украинской армии будет та, которая приведет к полной деоккупации территорий нашей страны. Кроме того, этот вывод можно будет сделать лишь после боя, а в начале его.

Дипломат заверил, что, если понадобится, украинские защитники будут проводить больше таких масштабных операций, однако вооруженное противостояние с россиянами никто замораживать не будет.

Как сообщалось, политолог Андрей Пионтковский рассказал о «маркере» успеха контрнаступления армии Украины.