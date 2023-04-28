Во время пресс-конференции Зеленский рассказал детали телефонных переговоров с китайским лидером. Глава государства отметил, что это был важный разговор, информирует «НБН» со ссылкой на издание «Европейская правда».

Президент сообщил, что они с Си Цзиньпином не говорили о будущей встрече, уделив особое внимание вещам, которые касались безопасности. По словам украинского лидера, важно привлечь как можно больше государств в нашу «формулу мира», чтобы можно было давить на РФ для восстановления мира и территориальной целостности нашей страны.

Зеленский отметил, что он услышал уважение Пекина к принципам суверенитета и территориальной целостности Украины. Ранее СМИ объяснили, почему Си Цзиньпин решил впервые после начала полномасштабного российского вторжения в Украину позвонить Зеленскому именно сейчас.