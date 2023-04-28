В своем Telegram-канале глава Офиса Зеленского показал кадры разрушенного вражеским ударом жилого дома в Умани. Из-за попадания ракеты ВС РФ в многоэтажку есть жертвы среди мирных людей, информирует «НБН».

Ермак отметил, что российские оккупанты осуществили ракетные обстрелы тогда, когда мирные украинцы спали, и это типичный почерк террористов из соседней агрессивной страны.

Глава ОПУ призвал мир «перекрыть кислород» Российской Федерации, в частности, усилить санкционное давление на государство-террорист. Чиновник уточнил, что нужно ввести ограничительные меры в отношении стран, которые помогают Кремлю покупать на Западе чипы для выпуска ракет.

Отметим, что глава государства Владимир Зеленский также прокомментировал ночной ракетный террор россиян в городах Украины.