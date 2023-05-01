Экс-глава правительства Германии Ангела Меркель считает, что ее политика в отношении страны-агрессора была правильной, несмотря на вооруженную агрессию РФ в Украине, информирует «НБН».

В эфире «24 канала» эксперт отметил, что Россия развязала в нашей стране войну в том числе и из-за политической линии бывшего канцлера ФРГ. По этой причине на родине к ней много вопросов.

По словам Уса, Меркель пытается найти себе оправдание, поскольку в Германии считают, что ее действия поспособствовали вторжению. Заявления политика о том, что Минские соглашения были нужны для того, чтобы выиграть время – ее попытки «отбелить» имидж.

Напомним, что в марте в Бундестаге Меркель обвинили в блокировке вступления Украины в Североатлантический Альянс «из-за уважения» к государству-террористу.