В эфире программы «Сніданок з 1+1» Кулеба отметил, что робота внешнеполитического ведомства и команды главы государства состоит в том, чтобы Запад как можно скорее принял решение о поставках современной авиации нашей стране, информирует «НБН».

Как предполагает министр иностранных дел, решение американского руководства о передаче истребителей F-16 Украине будет связано с результатами контрнаступления ВСУ.

Дипломат напомнил, что у нашей армии помимо боевых самолетов есть и другие приоритеты – бронетехника и артиллерийские боеприпасы. Однако, если бы у защитников была боевая авиация США уже сейчас, масштабная контратака украинских войск уже началась бы, сохранив намного больше жизней бойцов и гражданских.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников объяснил промедление Запада с передачей боевых самолетов Украине.