В эфире национального телемарафона министр иностранных дел высказался о влиянии американской президентской кампании в 2024 году на помощь Украине от США, информирует «НБН».

По словам дипломата, здесь будет работать неписанный закон любой политической системы и выборов: действующему главе государства нужны победы, а еще большие победы нужны тем, кто претендует на президентское кресло.

Кулеба отметил, что философия Украины заключается в том, что любые риски нужно превращать в возможности. Руководитель МИД поблагодарил американского лидера Джо Байдена за то, что Вашингтон сделал для нашей страны и за то, что планирует сделать.

Глава украинской дипломатии отметил, что у нас своя политика и главная цель – победа и деоккупация всех территорий. Министр добавил, что он не ожидает кризиса в отношениях Киева и Вашингтона после президентских выборов в США в 2024 году.

Напомним, Байден заявил, что он намерен участвовать в новой президентской кампании, рассказав о своих целях.