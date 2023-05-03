В интервью американскому изданию The Washington Post украинский лидер рассказал, что о «сливе» секретных данных Пентагона в Сеть он узнал, как и все, из новостей, информирует «НБН».

По словам Зеленского, он не получал информации об «утечке» данных от Белого дома или оборонного ведомства США. Президент отметил, что это «определенно плохая история», которая невыгодна для репутации Америки. Глава государства назвал инцидент – «телешоу», которое в итоге помогает РФ, заранее ее информируя о планах Киева.

Журналисты напомнили, что в секретных документах Минобороны США, которые попали в свободный доступ, были данные о том, что американская разведка шпионит за президентом и высокопоставленными чиновниками Украины.

Говоря об ослаблении доверия между странами, украинский лидер заявил, что он не может рисковать своим государством и его личные чувства не стоят потенциального вреда поддержке страны Вашингтоном.

Отметим, что стало известно где и с кем военный ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра, подозреваемый в «сливе» документов Пентагона, делился этой секретной информацией.