В программе Дмитрия Комарова «Год. За кадром» на вопрос, почему РФ напала на Украину, глава оборонного ведомства отметил, что у страны-агрессора не было объективных причин для вторжения, лишь имперские желания, информирует «НБН».

По словам Резникова, в России несколько человек больны «восстановлением империи», по их мнению, об этом «величии» будет написано в книге веков. Министр отметил, что у россиян появилось искаженное восприятие украинцев после легкого митинга в Крыму в 2014 году.

Чиновник предположил, что, если бы тогда наша страна сопротивлялись, возможно, вторжения армии Путина не было бы. С другой стороны, как отметил Резников, тогда ВСУ были не готовы, а иностранные партнеры могли призвать Украину не сопротивляться и сдаться.

По мнению главы Минобороны, наша страна получила восемь лет на подготовку и сейчас на поколение вперед оплачивает кровью свою независимость.

Ранее Резников заявил, что Украина может деоккупировать Крым без боя. Секретарь СНБО Алексей Данилов высказался о таком сценарии освобождения полуострова.