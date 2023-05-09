В частности, как пишет «НБН», в эфире национального телемарафона Данилов отметил, что президент Украины еще не утвердил окончательные планы контрнаступления ВСУ, в том числе их сроков и направления передвижения войск

Дословно из заявления Данилова:

Когда кто-либо начинает о чем-то там говорить, даже среди уважаемых институтов на Западе, то поверьте, что по состоянию на сегодняшний день людей, которые все бы знали о наших планах, просто не существует. Ведь даже Зеленский еще не утвердил окончательные планы по контрнаступлению ВСУ.

Он добавил, что сейчас прорабатываются несколько вариантов контрнаступления и, «в зависимости от тех обстоятельств, которые будут на то или иное время, будут приниматься те, или иные решения».

Напомним, ранее Данилов сделал заявление о том, что в будущем ожидает Российскую Федерацию.