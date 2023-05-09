В частности, как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети Twitter Резников написал, что эта помощь поможет нашей стране одержать победу в битве против Российской Федерации.

При этом руководитель оборонного ведомства добавил, что ракет военной помощи на 1 миллиард и двести миллионов долларов для нашей страны является весомым вкладом в мир и безопасность европейского континента.

Дословно из заявления Алексея Резникова:

Благодарим главу Пентагона Ллойда и всех американцев. Боеприпасы для артиллерии, системы противовоздушной обороны, а также множество другого помогут нам победить в этой битве.

Напомним, также ранее стало известно о новом пакете санкций Евросоюза против России.