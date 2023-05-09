О том, что 11-й санкционный пакет ЕС, предусматривает ужесточение борьбы с обходом предыдущих мер противодействия РФ, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, опубликованное в «Интерфакс-Украина».

По словам фон дер Ляйен, ЕС внесет в запретный перечень гораздо больше продукции запрещенной к транзиту, не исключая различных материалов и комплектующих к самолетам, «которые по дороге в третьи страны» через РФ, внезапно оказываются «в руках Кремля».

Глава Еврокомиссии отметила, что только недавно был замечен «прирост торговых потоков между ЕС и некоторыми странами», при этом, экспортируемые товары, почему-то остаются на территории России. Таким образом, чтобы продукция из ЕС, отправленная в третьи страны, не оказывалась в РФ, государства-члены Евросоюза расширят санкции на экспорт данных товаров, включая вето на «теневые операции с третьими странами, преднамеренно обходящими санкции».

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