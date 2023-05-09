В интервью изданию «РБК-Украина» представитель военной разведки Украины рассказал, с чем может быть связан удар беспилотников по Кремлю, который произошел 4 мая, информирует «НБН».

Юсов отметил, что такая серьезная информационно-пропагандистская акция потребовала бы ресурсов и серьезного планирования. Украина не имеет отношения к инциденту, поскольку направляет все силы и средства на деоккупацию своих территорий и обезвреживание военных объектов РФ.

Спикер ГУР МОУ отметил, что атака дронов на резиденцию Путина в центре Москвы показала, что президент-агрессор не контролирует ситуацию. У Кремля есть разные «башни», представители которых имеют противоположные интересы, и они вполне могут быть причастны к инциденту.

В то же время в разведке не исключают, что удар БПЛА по Кремлю мог быть инсценирован российским руководством для проведения очередной волны мобилизационных мероприятий в стране.

Отметим, что в Институте изучения войны рассказали, как власти РФ намерены использовать «провокацию» с атакой дронов на Кремль.