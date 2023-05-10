Британская разведка в своем отчете проанализировала традиционный парад на Красной площади в столице Российской Федерации 9 мая. Отмечается, что мероприятие подчеркнуло проблемы материально-технического обеспечения и стратегических коммуникаций, с которыми столкнулись через год полномасштабной войны в Украине путинские оккупационные силы.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Соединенного Королевства.

В сообщении сказано, что в параде участвовали более 8000 военных, большая часть из которых – вспомогательные, военизированные силы и курсанты. Из регулярных войск присутствовали на мероприятии контингенты военной полиции и железнодорожных войск.

Кроме того, Кремль показал россиянам 9 мая единственный танк Т-34 из парадной части, приняв решение не выставлять больше бронетехники. По мнению британской разведки, Кремль опасается критики внутри страны относительно приоритета парадов над боевыми действиями.

Напомним, что на параде Путин выступил с речью, заговорив о войне РФ против Украины.