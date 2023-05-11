В интервью общественным вещателям-членам Eurovision News украинский лидер рассказал, что нашей стране нужно больше времени для начала контрнаступления ВСУ против армии Путина, информирует «НБН» со ссылкой на ВВС.

По словам главы государства, Киев ждет обещанную помощь от государств-партнеров, в которой нуждаются защитники. Он отметил, что украинские войска уже сейчас могли бы пойти вперед с тем, что есть в арсенале.

Однако в этом случае наша армия потеряла бы много людей, что, как заявил Зеленский, неприемлемо. По этой причине Украине нужно еще немного времени, чтобы получить все, что обещали страны-союзники.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал обнадеживающее заявление об украинском контрнаступлении против оккупационных сил РФ.