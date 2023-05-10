Как информирует «НБН», об этом говорится в комментарии генерального секретаря Организации Североатлантического договора Йенса Столтенберга изданию СNN.

В частности, он заявил, что по своей природе войны непредсказуемы, однако Украина ранее уже доказывала, что может освободить свою территорию, которая была захвачена войсками Путина.

Согласно словам Столтенберга, все вооружение, а также подготовка для украинцев от государств-членов Альянса, в том числе девять весьма хорошо обученных и оснащенных бригад, должна помочь деоккупировать больше территории во время контрнаступления ВСУ.

Дословно из заявления генсека НАТО:

Однако нам никогда не стоит недооценивать войска России. Линия фронта была статичной на протяжении длительного времени. В результате российские военные смогли создать значительные оборонительные рубежи для отражения запланированного контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Сырского относительно контратаки ВСУ на Бахмутском направлении.