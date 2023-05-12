В эфире национального телемарафона представитель украинской разведки заявил, что «разборки» между «поваром Путина» и главой оборонного ведомства Российской Федерации Сергеем Шойгу происходят из-за их страха перед ответственностью за неизбежное геополитическое поражение государства-террориста, информирует «НБН».

По словам Юсова, олигарх и военное руководство пребывают в стрессе и смятении из-за неопределенности их будущего после устранения президента-агрессора и окончательного поражения армии Путина в войне.

Спикер ГУР МОУ добавил, что ни Пригожин, ни Шойгу, ни глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов не хотят отвечать за провал так называемой «СВО», поэтому они занялись поиском крайних, определяя, кто их них окажется виновным.

Напомним, что Пригожин отправил Шойгу открытое письмо, в котором потроллил главу Минобороны РФ, пригласив его приехать в Бахмут Донецкой области.