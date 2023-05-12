Как информирует «НБН», некоторые детали телефонного разговора Резников рассказал на своей странице в социальной сети Twitter.

Дословно из обнародованного Резниковым сообщения:

Удалось провести весьма плодотворный разговор с Борисом Писториусом. В ходе беседы по телефону мы обговорили дальнейшие шаги по укреплению возможностей армии Украинского государства.

Кроме того, Резников высказал слова благодарности Германии за постоянную поддержку Украинского государства и за преданность сотрудничеству между странами.

Напомним, ранее мы уже писали о реакции МИД РФ на поставки дальнобойных крылатых ракет Украине со стороны Великобритании.