О реакции внешнеполитического ведомства РФ, как пишет «НБН», говорится в материале ВВС.

Дословно из сообщения МИД РФ:

Мы расцениваем такое решение в качестве очередного крайне враждебного шага Лондона, который нацелен на дальнейшее накачивание Киева вооружениями, что ведет к весьма серьезной эскалации обстановки в зоне проведения «СВО».

Дипломаты РФ отмечают, что их страна «оставляет за собой полное право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз, которые могут возникать в результате применения Вооруженными силами Украины крылатых ракет, поставленных Великобританией».

Напомним, ранее мы уже писали о сообщении Минобороны Великобритании касательно поставок Украине крылатых ракет Storm Shadow.