В интервью «24 каналу» представитель Офиса Зеленского отреагировал на оправдания спикера Путина относительно того, что Россия «застряла» в войне. Песков цинично оправдывал это тем, что оккупанты «пытаются сохранять инфраструктуру и жизни людей», информирует «НБН».

Чиновник заверил, что сегодня страна-агрессор уже не продвигается в своих попытках ликвидировать Украину. Несмотря на то, что ВС РФ смогли оккупировать часть территорий нашего государства, сейчас они теряют большое количество живой силы и других ресурсов.

По словам Подоляка, после победы Украины в войне в России нужно провести демилитаризацию, которую не завершили после распада СССР. Ограничение армии, боеприпасов РФ, уход ее нынешней политической элиты обнулит ее репутацию как государства, которого должны бояться в мире.

Ранее в интервью Песков заявил, что государство-террорист продолжает так называемую «СВО», поскольку не выполнило ее задачи. Также спикер Путина не теряет надежду на то, что оккупанты «подвинут» армию Украины на Донбассе.