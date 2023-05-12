В интервью ВВС украинский лидер заявил, что кремлевские чиновники «плохо кончат», в частности, умрут не своей смертью. Прогноз Зеленского о судьбе соратников российского диктатора Владимира Путина возмутил Медведева, информирует «НБН».

Традиционно бывший президент Российской Федерации устроил истерику в своем Telegram-канале. Не сдерживая эмоций, скандальный политик заявил, что не известно кто как умрет, поскольку «пути Господни неисповедимы».

В то же время экс-глава РФ сделал свое «предсказание» о судьбе президента Украины. Соратник Путина заявил, что «наркоман в Киеве» может умереть от своих рук, «совершив трусливый суицид», как когда-то Адольф Гитлер отравил себя.

Ранее глава ГУР МОУ Кирилл Буданов пообещал, что орда из РФ захлебнется своей кровью на войне в Украине. Песков прокомментировал слова начальника военной разведки.