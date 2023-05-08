Глава военной разведки в День памяти 8 мая обратился к соотечественникам, пообещав, что украинцы отомстят российским оккупантам за каждое совершенное в нашей стране преступление. Буданов заявил, что российская орда захлебнется кровью своих солдат, информирует «НБН».

На заявление главы ГУР МОУ отреагировал спикер кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента-агрессора назвал слова Буданова чудовищными.

По его словам, якобы высказывания начальника украинской разведки подтверждают то, что Киев является организатором терактов. Он добавил, что обещание Буданова мстить россиянам «подтверждает правильность» решения главы РФ начать так называемую «спецоперацию».

Ранее Буданов анонсировал «сюрпризы» для России, чем напугал рупоров путинского режима. Пропагандисты заговорили об ударе по «центру РФ» 9 мая.