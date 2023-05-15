Канцлер ФРГ рассказал, почему немецкое руководство не спешило предоставлять Украине военную помощь, которую Киев запрашивал у Берлина, для борьбы с российскими захватчиками.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу украинского лидера.

По словам Шольца, задержки с предоставлением военной помощи Украине, связаны с тем, что в его стране «немного другая система». Политик уточнил, что при этом Германия имеет стабильный и устойчивый курс поддержки украинцев, который предусматривает взвешивание решений Берлином.

Глава немецкого правительства отметил, что у его страны есть другие компоненты помощи Украине, которые, возможно, «не так видимы». Канцлер напомнил, что Германия обучает защитников, осуществляет поставки боеприпасов для ВСУ, а также работает над сервисными хабами для ремонта техники Сил обороны в других государствах.

Напомним, что вчера, 14 мая, украинский лидер впервые с начала полномасштабной войны с РФ прибыл с официальным визитом в Берлин. Зеленский встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом.