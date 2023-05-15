Перед встречей с Зеленским Сунак заявил, что сейчас наступил решающий момент в противостоянии Украины захватнической войне россиян, которую она не выбирала и не провоцировала, информирует «НБН» со ссылкой на издание The Guardian.

По словам главы правительства Соединенного Королевства, Украина нуждается в постоянной поддержке международного сообщества, поскольку ежедневно больше года подвергается постоянным атакам со стороны соседней агрессивной страны.

Премьер-министр Британии отметил, что линия фронта войны кремлевского диктатора Владимира Путина может быть на украинской территории, однако линии разлома тянутся по всему миру. По этой причине в интересах страны обеспечить успехи украинцам и не вознаградить варварство российского лидера.

Отметим, что на Даунинг-стрит рассказали, что Сунак и Зеленский будут обсуждать на переговорах. В ходе встречи речь пойдет о помощи Украине со стороны международного сообщества – срочных поставках военной техники и долгосрочной обороне.

Напомним, что вчера Зеленский был в Германии. На совместном брифинге глава правительства ФРГ Олаф Шольц объяснил промедление Берлина с предоставлением военной помощи Украине.