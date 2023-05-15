Американское издание The Washington Post пишет, что государства-члены НАТО не могут обсуждать следующие шаги Украины на пути интеграции в Альянс, поскольку пытаются преодолеть разногласия относительно вступления страны в военно-политический блок, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что в частности дискуссии лидеров не прекращаются относительно того, как быстро Украину нужно подтягивать под трансатлантический щит безопасности в период острой вражды с РФ.

На условиях анонимности официальные лица государств НАТО сообщили изданию, что 31 представитель Альянса имеет общее решение не посылать Киеву официальное приглашение присоединиться к саммиту в Вильнюсе.

Напомним, что еще одно государство заявило о намерении вступить в НАТО, что вызвано вторжением российских войск в Украину.