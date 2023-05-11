О том, что Албания просила у Польши поспособствовать процессу вхождения балканской республики Косово в состав НАТО, стало известно в период проведения сегодняшней пресс-конференции в Тиране, в которой участвовали польский лидер Анджей Дуда и албанский президент Байрам Бегай, пишет «НБН», ссылаясь на материал, опубликованный в «Укринформ».

По словам Байрама, он попросил у Дуды максимально поддержать вопрос вступления балканского государства в указанный оборонный блок уже на ближайшем саммите НАТО, который должен состояться в грядущем июле в Вильнюсе, и эти действия, должны стать «хорошим поводом для поддержки таких стремлений Косово».

Албанский президент подчеркнул, что агрессия РФ может вскоре проявиться не только в отношении соседних стран, но и касательно всей Юго-Восточной Европы, и балканского региона в частности. Учитывая такой негативный опыт, Тирана однозначно поддерживает независимость и территориальную целостность Украины.

Ранее мы писали о том, как Боррель высказался о вероятности интеграции Украины в Североатлантический Альянс.