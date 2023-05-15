Как информирует «НБН», данное обращение было опубликовано пресс-службой Офиса президента Украины.

В своем заявлении президенты призвали российских оккупантов выйти из территории захваченной ими Запорожской атомной электростанции.

Дословно из заявления Зеленского и Макрона:

Украина и Франция отдельно призывают Россию выйти из Запорожской атомной электростанции. Безответственный захват и милитаризация ЗАЭС российскими войсками создает серьезную угрозу.

Помимо того, в своем заявлении президенты призывают Россию «незамедлительно, в полной мере и безоговорочно вывести свои войска с территории Украинского государства в пределах ее международно признанных границ».

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Макрона, который отметил, что геополитически Россия уже проиграла войну против Украины.