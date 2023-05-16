Латушко рассказал, что ухудшение здоровья самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко вызвано тяжелой вирусной инфекцией, что привело к проблемам с сердцем.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам дипломата, из-за шума в средствах массовой информации белорусскому диктатору пришлось появиться на публике, несмотря на плохое самочувствие.

Учитывая серьезные проблемы со здоровьем Лукашенко, Кремль начал рассматривать варианты его преемников – гражданского и военного, которые полностью контролируются Москвой.

Президентское кресло может занять спикер верхней палаты Наталья Качанова, которая всегда была предана диктатору и является человеком «русского мира».

Также возглавить РБ может секретарь Совета безопасности, генерал Александр Вольфович – ставленник Кремля, который имеет контакты с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

Напомним, что белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская обратилась к своим соратникам, призвав их подготовиться на случай смерти Лукашенко.