Как информирует «НБН», свое заявление Тихановская опубликовала в социальной сети «Твиттер».

В частности, лидер объединенной оппозиции Беларуси Тихановская на фоне слухов о состоянии здоровья Лукашенко призвала оппозицию готовиться «к любому сценарию».

Дословно из опубликованного Тихановской сообщения:

Сейчас много слухов ходит о состоянии здоровья диктатора Лукашенко. Для всех нас это означает только одно: мы должны быть хорошо подготовленными к любому сценарию. Для того, чтобы вернуть Беларусь на демократический путь и не допустить российского вмешательства. There are many rumors about the dictator Lukashenka's health. For us, it means only one thing: we should be well prepared for every scenario. To turn Belarus on the path to democracy & to prevent Russia from interfering. We need the international community to be proactive & fast. pic.twitter.com/qfnsnPYBMZ — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 15, 2023

Кроме того она обратилась с призывом к международному сообществу, чтобы оно «действовало быстро, на опережение».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что стало известно из СМИ о состоянии здоровья Александра Лукашенко.