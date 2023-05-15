Как информирует «НБН», свое заявление Тихановская опубликовала в социальной сети «Твиттер».
В частности, лидер объединенной оппозиции Беларуси Тихановская на фоне слухов о состоянии здоровья Лукашенко призвала оппозицию готовиться «к любому сценарию».
Дословно из опубликованного Тихановской сообщения:
Сейчас много слухов ходит о состоянии здоровья диктатора Лукашенко. Для всех нас это означает только одно: мы должны быть хорошо подготовленными к любому сценарию. Для того, чтобы вернуть Беларусь на демократический путь и не допустить российского вмешательства.
Кроме того она обратилась с призывом к международному сообществу, чтобы оно «действовало быстро, на опережение».
Напомним, ранее мы уже писали о том, что стало известно из СМИ о состоянии здоровья Александра Лукашенко.