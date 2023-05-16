Как информирует «НБН» со ссылкой на украинский «Интерфакс», Данилов заявил, что во время военного положения в Украине никаких выборов быть не может.

Дословно из заявления Данилова:

Хотелось бы очень подчеркнуть то, что в ПАСЕ должны четко понимать то что мы имеем свою Конституцию и законы, и мы должны жить согласно им. И когда в нашей стране введено военное положение, то никаких выборов проходить не может и точка.

Кроме того, Данилов заявил, что представителям ПАСЕ вовсе не стоит указывать, как и что Украине нужно делать.

Напомним, ранее Алексей Данилов высказался о лживых заявлениях относительно контрнаступления ВСУ.