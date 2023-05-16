В эфире «24 канала» политический эксперт заявил, что есть единственный человек в РФ из окружения главы Российской Федерации, который способен устранить диктатора, информирует «НБН».

По мнению Пионтковского, может ликвидировать Путина его друг и «кошелек», российский предприниматель Юрий Ковальчук. Политолог объяснил, что президент-агрессор для экс-главы совета директоров банка «Россия» — полезный инструмент в осуществлении его безумной идеи уничтожить Запад.

Однако сейчас Ковальчук увидел, что эта схема не работает и уничтожение Запада нужно отложить как минимум на ближайшую перспективу. Кроме того, фигурант санкционных списков США и Европы может потерять влияние из-за военного поражения РФ.

Эксперт добавил, что союзниками предпринимателя являются «сирийский мясник», генерал Сергей Суровикин, «мариупольский мясник», генерал-полковник Михаил Мизинцев и олигарх, владелец частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.

Пионтковский объяснил, что «проект Пригожина» — творческая идея «кошелька» Путина и, вероятно, олигарх с ним советуется. Сейчас у них созрел момент, чтобы что-то сказать главе Кремля и нужен лишь толчок, чтобы устранить его.

Ранее в ГУР МОУ объяснили, зачем Путин окружил себя на параде 9 мая в Москве иностранными лидерами.