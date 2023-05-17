В эфире программы «Сніданок 1+1» представитель Офиса Зеленского сообщил, что дезинформация о «повреждении» ЗРК Patriot выгодна стране-агрессору, информирует «НБН».

По словам Подоляка, оккупанты выпустили сразу шесть ракет «Кинжал» и дополнительно баллистические ракеты С-400 по Киеву, полагая, что такой «разрушительной силой» они изменят тактику атаки на нашу столицу. В результате их просчет выглядит ничтожно, поскольку все видят, что все сказанное ими до полномасштабной войны об оружии РФ – большая ложь.

Советник главы ОПУ подтвердил, что в Украине не пострадала ни одна система Patriot и добавил, что все, что говорит российская сторона, нужно делить на 100.

Ранее в CNN рассказали, действительно ли ЗРК Patriot пострадал в ходе атаки армии Путина на столицу Украины 16 мая.