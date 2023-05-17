В комментарии изданию «РБК-Украина» эксперт рассказал, что главное ожидание Украины от саммита Альянса в Литве – решение о вступлении страны в военно-политический блок, информирует «НБН».

По словам Максака, добиться какого-либо конкретного решения вряд ли получится на встрече в Вильнюсе, однако можно ожидать определенных шагов в вопросе интеграции Украины в НАТО, которые могли бы быть одобрены на саммите организации в Вашингтоне в следующем году.

Он отметил, что с этой перспективой можно работать, однако на сегодня страны-члены Альянса разделены. Пока союзники Украины выступают за ее присоединение к военно-политическому блоку и поддерживают скорейшее предоставление Киеву приглашения в НАТО, другие государства, в частности, США, более осторожно относятся к такому развитию событий.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что предложат Украине на саммите Альянса в Литве.